Diyarbakır Bismil'deki Silahlı Kavga Davası Sürüyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 19'u tutuklu, 31 sanığın yargılanması sürüyor.

Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı duruşmada söz verilen tutuklu sanık Serkan Arslan, "Ben yaptığım bir arkadaşlık nedeniyle 2 yıldır suçsuz yere cezaevindeyim. Olay yerinde değildim. Serhat T. ile mesajlarımdan ve iletişim kayıtlarımdan bu durum ortaya çıkacaktır. Dosyada da benim aleyhime hiçbir sözlü ya da yazılı delil yoktur. Olay yerinde bulunmuş herhangi bir parmak izim veya benzeri delil söz konusu değildir. Ben öğrenciyim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Ferat Alyamaç da suçsuz olduğunu öne sürerek, "Benim adıma kayıtlı bir silah vardı. Bu silah olayda kullanılmadı. Olaydan sonra gelip benden teslim aldılar. Benim olayla alakam yoktur." beyanında bulundu.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası istenmişti.