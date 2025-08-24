Diyarbakır Bismil'de Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Kamışlı Mahallesi'nde yaşandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 AHP 819 ile 21 AFS 641 plakalı iki otomobil, kırsal Kamışlı Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, otomobillerde bulunan H.A. (63), V.Ö. (52), N.Ö. (45), M.E.A. (22), Y.Ö. (16) ile kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel