Diyarbakır Bismil'de Huzur Asayiş Uygulaması: 8 Tutuklama

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, huzur asayiş uygulamasında yakalanan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Uygulamada çalıntı motosiklet, 3 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Bismil Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede huzur asayiş uygulaması yapıldı. Polis ekipleri tarafından ilçenin farklı mahalle ve sokaklarında yapılan uygulamada, haklarında adli makamlarca yakalama emri ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin de bulunduğu toplam 21 kişi gözaltına alındı. Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde, 1 çalıntı motosiklet ve 3 tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.