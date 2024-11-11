Diyarbakır, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te Fidan Dikimi Etkinlikleri

Diyarbakır, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

Diyarbakır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi binasının yanındaki alanda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Vali Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, "ağaç", "fidan" ve "yeşil" denilince akla hemen su geldiğini belirterek, bu kapsamda Silvan Barajı Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bunun çok stratejik bir yatırım olduğuna işaret eden Zorluoğlu, kentteki tarım alanlarında üretimin 2-3 kat artmasına vesile olacak bir yatırımdan söz ettiklerini vurguladı.

Zorluoğlu, bu nedenle projenin çok yakından takip ettikleri, büyük gayret gösterilen bir yatırım olduğunu dile getirerek, "Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli birkaç şehrinden biri haline gelecek. Sulama projeleri aynı zamanda ağaçlandırma seferberliğine de can suyu anlamına geliyor. Yeşil bir çevre demek, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir içme suyu anlamına da geliyor. Şehre ilave içme suyu getiren çalışma da süratle devam ediyor. Onu da AFAD kapsamına almaya gayret ediyoruz." dedi.

Daha yeşil bir Diyarbakır için çalışmaların devam ettiğini belirten Zorluoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı bu organizasyonla Orman Genel Müdürlüğünce de farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Zorluoğlu, bu organizasyon kapsamında bugün kentte 12 bin civarında fidanın toprakla buluştuğunu kaydederek, "Orman Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla, tüm kurumlarımızın katkılarıyla yıl içerisinde toplam 150 bine yakın fidanı toprakla buluşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Eronat ise "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkede milli bir geleneğe dönüştüğünü dile getirerek, doğayı korumanın önemine değindi.

Bingöl

Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurumların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Usta, Bingöl'ün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en çok orman varlığına sahip illerden biri olduğunu söyledi.

Usta, "Bugün bu alanda 5 bin 500 ağaç dikiyoruz. Bingöl genelinde ise 5 bin ağacı ücretsiz dağıtıyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte Bingöllü olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz adına da fidan dikimi yapıldı.

Şırnak

Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte fidan dikimi yapıldı. Etkinlikte dikilen fidanlara can suyu verildi.

Kentte 2 lokasyonda 2 bin 500 fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Etkinliğe, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Siirt

Siirt'te Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 fidan dikildi.

Doğan Mahallesi'ndeki Özel Harekat Atış Poligonu'nda düzenlenen "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" etkinliğinde konuşan Vali Kemal Kızılkaya, kentte yıl sonuna kadar 150 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Vatandaşları fidan dikmeye davet eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın hedefi kişi başına 3 fidan dikilmesini sağlamak. Böylece toplamda 250 milyonun üzerinde bir fidanın dikilmesi hedeflenmekte. Orman yangınlarında ciğerlerimiz dağlanıyor ancak sadece üzülmekle kalınmaması, her vatandaşın mutlaka elinden geleni yapması gerekir."

Kızılkaya, Valilik ve ilgili kurumların vatandaşların fidan taleplerini karşılamayı sürdüreceğini ifade etti.

Etkinliğe, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.