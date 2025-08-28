Diyarbakır-Bingöl Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır ile Bingöl sınırında bulunan Tabantepe mevkisinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel