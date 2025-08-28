Diyarbakır-Bingöl Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır ile Bingöl sınırındaki Tabantepe mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor ve incelemeler başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır ile Bingöl sınırında bulunan Tabantepe mevkisinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe kaleci transferinde bombayı patlattı

Fenerbahçe kaleci transferinde bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi

Dünyaca ünlü futbolcu sevgilisinden ayrılmamak için Türkiye'ye gelmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.