Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Şırnak'ta 6 Şubat depremlerinin birinci yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı etkinlikler kapsamında AFAD tarafından stant kuruldu.

Stantta vatandaşlara, kentsel, doğa ve su altı, trafik kazası ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) ile ilgili arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı, broşür dağıtıldı.

Stant alanında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan stantta da ziyaretçilere, suni teneffüs, kalp masajı ve Heimlich manevrası konusunda bilgilendirme yapıldı.

Standı ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'tan bilgi aldı.

Vali Su, daha sonra Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram etti.

Programa, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da katıldı.

Bingöl

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Bingöl'de anma programı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, programda yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Bingöl'ün de geçmişte depremin acılarını ve yıkımlarını yaşadığını anımsatan Usta, sağlam zeminlere binaların yapılması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da kentteki imar uygulamalarında büyük bir hassasiyet gösterdiklerini kaydetti.

AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin de Bingöl'ün ülkenin en büyük fay hatlarının kesiştiği bir bölgede bulunduğunu hatırlatarak, "Bingöl'ün yüksek riskli deprem bölgesi olması nedeniyle tarih boyunca birçok yıkıcı depreme maruz kalmıştır. Dolayısıyla dünyanın neresinde bir deprem afeti yaşansa sonuçları itibarıyla aynı acı bizler de derin bir şekilde yaşıyor ve hissediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alanlara belge verildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Vali Yardımcısı Malik Çalışır, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve AFAD personeli katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğince düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okundu, dua edildi.

Dernek Başkanı Hatice Atan, millet olarak yaşadıkları o büyük acının hala tazeliğini koruduğunu anlatarak, "Böyle bir acıyı tarif etmek imkansız. Acımız büyük ama Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet ve millet olarak el ele vererek bu zor günleri atlatacağız. Rabb'im bir daha bizlere böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Batman

Batman'da Kudret Camisi'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Vali Ekrem Canalp, programın ardından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Milletleri millet yapan şeyin zor zamanlarda birlik ve beraberlikleri olduğunu kaydeden Canalp, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde millet olarak afetlere karşı nasıl bir araya gelindiğinin en güzel örneğinin gösterildiğini belirtti.

Canalp, "Dünya tarihinde belki de böyle büyük bir afet çok nadir yaşanmıştır. Ama millet ve devlet olarak çok güzel bir dayanışma örneği sergiledik ve yaralarımızı sardık, sarıyoruz. Bugün de tüm yurtta mevlitler okunuyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla 11 okulda da deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki tatbikatta öğrencilere depremde neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

Öğrenciler çök, tutun, kapan yaptı, sınıflardan çıkarak toplanma noktasında bir araya geldi.

Tatbikatın ardından depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde de AFAD tarafından deprem sergisi açıldı.