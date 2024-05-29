Diyarbakır BİLSEM Öğrencileri İçkale Müze Kompleksinde Konser Verdi

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler, merkez Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze Kompleksinde konser verdi.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihinsel kapasitesi yüksek, üstün yetenekli çocuklara eğitim verilen BİLSEM'de eğitim gören öğrenciler "Müzeler Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Tarihi dokularımızda yükselen melodiler" etkinliğinde sahne aldı.

Etkinlikte öğrenciler Diyarbakır başta olmak üzere birçok yöreye özgü türküler seslendirirken, öğretmenler korosu da öğrencilere enstrümanlarıyla eşlik etti.

Konserde ayrıca bazı öğrenciler piyano ve keman dinletisi de sundu.

Proje koordinatörü ve BİLSEM'de müzik öğretmeni Ezgi Barç, etkinlikte 36 öğrencinin sahne aldığını söyledi.

Barç, "Geleceğin sanatçıları olan öğrencilerimizle bir etkinlik düzenledik. Diyarbakır türküleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine özgü de eserler okuduk. Çocuklarımız keman ve piyano performansı da sergiledi. Diyarbakır öğretmenler korosuna bağlı orkestra da bize eşlik etti." dedi.

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, 1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesinin Cumhuriyet'in ilk müzelerinden biri olduğunu belirterek, Müzeler Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Toplamda 25 etkinlik planlandığını ve "Tarihi dokularımızda yükselen melodiler" konserinin de bu kapsamda yapıldığını dile getiren Gizligöl, "Bu etkinliklerimize 6 bin 300 kişi eşlik etti. Bu hafta da yoğun bir katılım bekliyoruz. Vatandaşlarımız etkinliklere katılınca çok memnun oluyor. Diyarbakırlı vatandaşlarımızın kültürel varlıklarına sahip çıkması, kültürel varlıklarını bilmesi ve tanıması anlamında Diyarbakır Müzesine gelmeleri çok değerli." diye konuştu.

Koroda yer alan 13 yaşındaki Saliha Demiroğlu, büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, çok güzel bir ortamda konser verdiklerini söyledi.

6. sınıf öğrencisi Hatice Zenan Akgün de geçen sene de düzenlenen bir konserde yer aldığını anlatarak, sahneye çıkmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.