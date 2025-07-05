Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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