Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Siirt için Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Siirt için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Batman'ın merkezi ve ilçeleri, Şanlıurfa'nın Siverek, Hilvan ve Viranşehir ilçeleri, Mardin'in, Mazıdağı, Derik ve Savur ilçeleri ile Siirt'in Şirvan, Baykan, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlar, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.