Diyarbakır Barosu'nda "İstanbul Sözleşmesi" Çağrısı - Haberler

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Diyarbakır Barosu'nda "İstanbul Sözleşmesi" Çağrısı

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için Danıştay'da açılan davanın görülmesine iki gün kala, Diyarbakır Barosu kamuoyundan destek istedi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için Danıştay'da açılan davanın görülmesine iki gün kala, Diyarbakır Barosu kamuoyundan destek istedi. Sözleşmeden çıkma kararından sonra şiddetin arttığını söyleyen hukukçular, kararın iptalini istedi

DailyMotion.com / Güncel

İstanbul Sözleşmesi, Diyarbakır Barosu, Danıştay, Türkiye, Güncel, Haberler

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