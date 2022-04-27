Diyarbakır Barosu'nda "İstanbul Sözleşmesi" Çağrısı
DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için Danıştay'da açılan davanın görülmesine iki gün kala, Diyarbakır Barosu kamuoyundan destek istedi.
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için Danıştay'da açılan davanın görülmesine iki gün kala, Diyarbakır Barosu kamuoyundan destek istedi. Sözleşmeden çıkma kararından sonra şiddetin arttığını söyleyen hukukçular, kararın iptalini istedi
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