Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den Çarpıcı Açıklama
Diyarbakır Baro Başkanı Eren, dizden aşağı bulunan kemik parçalarının üzerindeki et eksikliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eren, bu durumun, bir canlının söz konusu naaşla temas ettiğini gösterdiğini ifade etti. Baro, olayın boyutlarını ve arka planını araştırmaya devam ediyor ve bu tür durumların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
DİYARBAKIR Baro Başkanı Eren: Dizden aşağı kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmaması bir canlının söz konusu naşa temasının işaretidir