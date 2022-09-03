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DİYARBAKIR - Bakan Soylu, "Teröre lanet yürüyüşü"ne katıldı

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Yürüyüşe katılan aileler Ailelerin ellerindeki dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları Yürüyüşe katılanların HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atması Ailelerin ellerinde dövizler ve sloganlar eşliğinde yürümesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailelerle kol kola...

Yürüyüşe katılan aileler

Ailelerin ellerindeki dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları

Yürüyüşe katılanların HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atması

Ailelerin ellerinde dövizler ve sloganlar eşliğinde yürümesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ailelerle kol kola yürümesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetlerinin 4. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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