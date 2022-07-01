DİYARBAKIR - Bakan Nebati, Sur İlçesi'nde ki esnafı ziyaret etti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. Bakan Nebati AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda konuştu: "Enflasyonu kontrol altına aldık. Bundan sonrası aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Size ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da söz verdim, veriyorum. Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz ve sizi seçime o noktada götüreceğiz" Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partililerle görüştü. Bakan Nebati daha sonra merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. AA / Bestami Bodruk - Güncel Nureddin Nebati Diyarbakır Sur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DİYARBAKIR - Bakan Nebati, Sur İlçesi'nde ki esnafı ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.