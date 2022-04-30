DİYARBAKIR - Bakan Ersoy, "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimine katıldı - Haberler

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DİYARBAKIR - Bakan Ersoy, "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimine katıldı

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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"İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimi programında konuştu.

DİYARBAKIR (AA) - "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimi programında konuştu.

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır, Belgesel, Güncel, Haberler

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