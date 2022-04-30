DİYARBAKIR - Bakan Ersoy, "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimine katıldı
AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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"İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimi programında konuştu.
DİYARBAKIR (AA) - "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin ilk gösterimi programında konuştu.
AA / Ahmet Kaplan - Güncel