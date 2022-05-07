DİYARBAKIR - Bakan Ersoy: "Farklı kültür ve inançların özgürce ibadet edebildiği Diyarbakır bir çok kıymetli yapıya ev sahipliği yapmaktadır"
AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Surp Giragos Ermeni Kilisesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Diyarbakır'da, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışında konuştu.
DİYARBAKIR (AA) - Surp Giragos Ermeni Kilisesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Diyarbakır'da, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışında konuştu.(2)
AA / Ahmet Kaplan - Güncel