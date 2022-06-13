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DİYARBAKIR - Bakan Çavuşoğlu, yangın çıkan fabrika alanını ziyaret etti

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Diyarbakır OSB'yi ziyareti Yangında hasar gören fabrika alanı DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıkan fabrika alanında incelemede bulundu yetkililerden bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Diyarbakır OSB'yi ziyareti

Yangında hasar gören fabrika alanı DİYARBAKIR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıkan fabrika alanında incelemede bulundu yetkililerden bilgi aldı

AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır Güncel Haberler

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