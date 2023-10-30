Diyarbakır Bağlar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan 750 engelli ve yaşlıya sıcak yemek hizmeti

Diyarbakır Bağlar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağlı açılışı yapılan aşevinde her gün 750 engelli veya yaşlı ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek yapılıp dağıtılıyor.

Bağlar Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda Diyarbakır'da bir ilk gerçekleştirilerek 750 engelli ve yaşlı ihtiyaç sahibi aileye günde bir öğün sıcak yemek hazırlanıp dağıtılıyor. Yemek yapacak kimsesi olmayan vatandaşların kapısına kadar götürülen yemeklerin birinci kalitedeki ürünlerle yapılıp, 7 araçla dağıtımının sağlandığını belirten Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, sosyal devlet olmanın gereği olarak bu hizmeti verdiklerini belirtti.

750 aileye günde bir öğün yemek hizmeti verdiklerini ifade eden Pendik, "Malumunuz Bağlar ilçemiz Diyarbakır'ın sosyal ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşadığı bir ilçedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da destekleriyle Bağlar'da vefa projesini başlatmıştık. Ekiplerimiz, yaşlı veya engelli olup, yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlarımıza hizmeti sunuyordu. Bugün Aşevi projesiyle bu hizmeti bir üst aşamaya taşıyoruz. 750 yaşlı veya engelli olup, yemek yapacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza biz her gün sıcak yemek kapılarına kadar götüreceğiz. Sosyal devlet olmanın gereği olarak bu hizmeti yapıyoruz" dedi.

Öte yandan aşevinin muhtemel bir afette de yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğunu dile getiren Pendik, "Bu hizmete ilçemizde çok büyük ihtiyaç vardı. Faaliyete geçen Aşevinin bu açığı kapatması açısından büyük bir boşluğu dolduracak. Ayrıca muhtemel bir afette Aşevimiz 10 bin kişiye yemek hizmeti verebilecek bir kapasitede. Bu açıdan afetler ve olağanüstü olaylarda da Bağlar ilçesi olarak imkanlarımızı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşçıbaşı Mehmet Emin Tanrıverdi, ürünlerin Tarım Kooperatifinden geldiğini ve birinci kalitede olduğunu söyledi. Tanrıverdi, "Yemekhanede 8 personel olmak üzere çalışmaktayız. Özellikle hijyene çok önem veriyoruz. Günde 3 çeşit yemek yapıyoruz. Ana yemek başta olmak üzere sulu ve tatlı çeşitleri yapıyoruz. Günde 750 kişiye yemek çıkarıyoruz. Evimizde nasıl güzel yemek yapıyorsak burada da aynı şekilde yapıyoruz. Yemek malzemelerimiz Tarım Kooperatifinden gelip birinci kalite olmaktadır. Günde bir öğün yemek çıkarıyoruz. Toplam 7 aracımızla mahallelerdeki vatandaşlarımıza dağıtım sağlıyoruz" diye konuştu.

Bağlar ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfındaki aşevinin açılışına ilçe Kaymakamı İsmail Pendik, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fırat Batmaz, kamu kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. - DİYARBAKIR