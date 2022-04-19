Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Haberler

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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine bir aile daha katıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 960'ıncı gününde sürüyor.

Merkez Sur ilçesi Ağaçlıdere Mahallesi'nde 2019'da 22 yaşında dağa götürülen oğlu Vedat için gelen anne Fahriye ve baba Nusret Bingöl oturma eylemine dahil oldu.

Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun İstanbul'da çalışırken dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladından 3 yıldır haber alamadığını kaydeden Bingöl, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP binasından kaçırmışlar, o günden beri haber alamıyoruz. Şimdi ise kaç gündür internet üzerinden oğlumu benim muhtar olduğum için alıp infaz ettiklerini söylüyorlar. Eğer ki HDP'liler kendilerine güveniyorsa çocuklarını oraya göndersin. Ne gerekirse onlara yaptırsın. Fakiriz ve mağduruz. Çocuklarımızı oraya gönderip öldürmesinler. Oğlum eğer ölmüş ise cenazesini göndersinler. İnanmıyorum. Cenazesi gelene kadar buradan ayrılmayacağım."

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Haberler

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