Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 936'ncı gününde sürüyor.

Hakkari'den 2012 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen kızı Sitti Yiğit için gelen anne Aydi Yiğit de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Yiğit, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, kızını 10 yıldır görmediğini belirterek, "Kızımı PKK, HDP kaçırdı. Evladımı PKK ve HDP'den istiyorum. Kızım gelmeden eylemden ayrılmayacağım." ifadesini kullandı.

Yiğit, kızından evine dönmesini istedi.