Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

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Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi devam eden aileler, çocuklarına kavuşmayı bekliyor. Annelerin acı dolu bekleyişleri sürerken, yetkililere çağrılarda bulunuyorlar.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 2019'dan beri HDP il binasının önünde evlatlarının yolunu gözlediklerini, annelerin gözleri yaşlı, yürekleri yandığını söyledi. Aydın, "Allah, kimseyi evladıyla sınamasın. Bizi artık daha fazla üzmeyin. Ölmeden önce gelin sizi dünya gözüyle son kez görelim" dedi.

Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, herkes elini vicdanına koyup kendilerini bir anne olarak görmelerini istediğini belirterek, "Bize de bir adım atsınlar, bizde insanız, biz anneyiz, biz evlatlarımızın peşindeyiz. 11 yıldır bir anne olarak evlat acısı çekiyorum. Şu anda da bilmiyorum benim kızım yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Onu da bilmiyorum. Artık yorulduk, Ceylan'ını mı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, 16 yıldır oğlundan ayrı olduğunu dile getirerek, "Umudum hiçbir zaman Allah'tan kesilmiyor. Bu bayram umutluyduk. Diyorduk inşallah bu bayram 1-2 veya 3-4 çocuk gelecek umudumuz daha çok artacak. Oğlum, geri dön" diye konuştu.

Oğlu Bayram için evlat nöbeti sürdüren Ayten Elhaman da, 6 yıldır HDP il binası önünde olduğunu söyledi. Elhaman, Allah'ın izniyle, devletin gücüyle evlatlarını alacaklarını belirterek, "Buradan çağrımdır. Bayram oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp gel. O zalimlerin, o katillerinin yanında durma. Ben, baban, kardeşlerin seni hasretle bekliyoruz. Kaç yılda geçse ben gözüm yoldadır, bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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