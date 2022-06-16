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Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1018. gününde devam ediyor.

Eylemde yer alan anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 5 yıldır haber alamadığını, evladının elinden alındığını anlattı.

Anne ve babalar olarak eylemden vazgeçmeyeceklerini kaydeden Elhaman, mücadeleleriyle evlatlarını alacaklarını belirtti.

Son nefesine kadar oğlunu arayacağını ifade eden Elhaman, "Bayram oğlum, beni duyuyorsan kaçıp gel. Burada güçlü devletimiz var. Seni hasretle bekliyoruz. Kokuna hasret kaldım. HDP ve PKK bilsin ki biz vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızı alacağız." diye konuştu.

Van'dan gelerek eylem yapan anne Pınar Biçer ise 7 yıl önce 18 yaşında Adana'dan kandırılarak dağa götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdürdüğünü kaydetti.

Biçer, "PKK ve HDP kızımı götürdü. Kızımı istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Kızım beni görüyorsan, duyuyorsan gel devletimize teslim ol. Devletimiz çok güçlüdür." diye konuştu.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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