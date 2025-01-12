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Diyarbakır Annelerinden Çarpıcı Çağrı: PKK'dan Kurtulun, Gelin

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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler, kayıp çocuklarına seslenerek PKK'dan kurtulmaları gerektiğini vurguladılar. Mevlüde Üçdağ, oğlu için 'Suriye Esad'dan kurtuldu, siz de PKK'dan kurtulun, gelin' dedi.

Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ: "Suriye Esad'dan kurtuldu, siz de PKK'dan kurtulun, gelin"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerden Mevlüde Üçdağ, "Oğlum sende gel. Suriye Esad'dan kurtuldu. Siz de PKK'dan kurtulun, gelin" dedi.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor.

Abdurrahman Yaşar'ın annesi Zeliha Yaşar, çadırda 6. yılını doldurduğunu belirterek, "10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlum, beni görüyorsan o zalimlerin elinden kaç, gel kendi devletine teslim ol. Bayramımız yok, gel. Eğer gelmezsen biz buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan Üçdağ'ın 2015 yılından bu yana kayıp olduğunu hatırlatarak, hala bir haber alamadığını söyledi. Üçdağ, "Hangi çocuk kurtulursa, cehennemden kurtulmuş gibi olur. Devletim 3 Eylül 2019'dan beri yanımdadır. Suriye Esad'dan kurtuldu. Siz de PKK'dan kurtulun, gelin. ya öleceksiniz, ya gömüleceksiniz. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile görüştük. Çocuklarımızı ölü diye sitelerine atmışlar. Ölü olmadıklarını bizi yıldırmak için olduğunu söyledi. 57 tane evladımız geldi. 58'inci evlat da sen ol" diye konuştu.

Oğlu Aziz için oturma eylemini sürdüren Güzide Demir ise, "6 yıldır burada mücadele veriyoruz. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Aziz, neredeysen gel ve güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim. Gel, ölmeden bir kez seni görebileyim" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Annelerinden Çarpıcı Çağrı: PKK'dan Kurtulun, Gelin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Güncel
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