Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Anneleri Sosyal Medya İddialarına Tepki Gösterdi

Diyarbakır Anneleri Sosyal Medya İddialarına Tepki Gösterdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır anneleri, oturma eyleminin 1867. gününde sosyal medyada paylaşılan 'şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği' iddialarını yalanlayarak, evlatları için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladılar.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1867'inci gününde sürüyor.

Evlatları için eylem yapan aileler, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki göstererek, açıklama yaptı.

Oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, aileler adına gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine kararlılıkla devam ettiğini bildiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bu mücadelemizi kimse durduramayacak. Provokatörlük yapmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çocukları terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarından alana kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Devletimiz bu mücadelede yanımızda durdu ve şimdiye kadar 55'in üzerinde evladımızı bize kavuşturdu. Bir evladımız bile terör örgütü PKK'nın elinde olduğu sürece, biz bu çadırda kalacağız. Bir gün bile yanımıza gelip acımızı paylaşmadılar. Ancak hakkımızda yalan yanlış haberler yapıyorlar. Bu tür haberleri nefretle kınıyoruz. Bu mücadele hepimizin. Türkiye'nin evlatları için mücadele ediyoruz ve bu yolda sonuna kadar devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Anneleri İnsan Hakları Sosyal Medya Politika 3-sayfa Güncel Terör Medya

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu
6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.