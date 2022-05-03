Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor - Haberler

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Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da kararlı bekleyişini sürdürüyor.

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da kararlı bekleyişini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 974'üncü gününde sürüyor.

15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylemi sürdüren Rahime Taşçı, 8 yıldır çocuğundan haber almadığını söyledi.

Oğlunu çok özlediğini anlatan Taşçı, "16 bayramdır oğlumu görmedim. Eskiden evladımla güzel bayram geçiriyorduk. Ama 8 yıldır ne bayram yaptım ne de bir yere gittim. Burada Faruk'un yolunu bekliyorum. Şu an evladım gelse, çifte bayram yaşarım." dedi.

Evladına seslenen Taşçı, "Beni görüyor ve duyuyorsan bir telefon aç, güvenlik güçlerine teslim ol. 35 çocuk geldi, oğlum sen de gel." ifadelerini kullandı.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 9 yıldır evladını görmediğini, sesini duymadığını belirtti.

Bayramı da evlat nöbetinde geçirdiklerini dile getiren Ödümlü, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

Ödümlü, "18 bayramdır evladımı görmemişim. Çocuğuma hasretim, onunla bayram geçirmek istiyorum." diye konuştu.

AA / Aziz Aslan - Güncel

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