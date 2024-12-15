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Diyarbakır Anneleri, Kaçırılan Çocukları İçin Eylemlerine Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri, Kaçırılan Çocukları İçin Eylemlerine Devam Ediyor
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Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 1931 gündür bekliyor. Aileler, evlatları için kararlılıkla mücadele ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1931'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, yıllardır göremediği oğlu Aziz'i çok özlediğini söyledi.

Evladına kavuşmak için katıldığı oturma eylemine kararlılıkla devam ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuğumu bana versinler. 9 yıldır oğlumu görmemişim. Oğlumun sesini şu ana kadar bir kez olsun duymadım. Oğlum neredeysen gel, güvenlik güçlerimize, devletimize teslim ol. Dağdaki tüm çocuklar gelsinler, teslim olsunlar."

Oğlu İsa için eylem yapan baba Abdulkadir Eslek de yıllardır evladından haber alamadığını ifade etti.

Eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Eslek, "Çocuklarımız gelene kadar eylememize devam edeceğiz. Oğlum İsa, yuvana dön. Seni hasretle bekliyoruz. Oğlum gelene kadar buradayım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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