Diyarbakır Anneleri, Kaçırılan Çocukları İçin 1907. Gününde Eylemlerine Devam Ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarının yolunu gözlüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi, 1907'nci gününde devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanından gelen ailelerin de katılımıyla evlat nöbeti tutan aile sayısı 379'a ulaştı.

Oturma eylemi sayesinde 56 aile evladına kavuşurken, her kavuşma bekleyişini sürdüren ailelere de umut oldu.

Aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemini sürdürüyor.

"Evlatlarımızın kokusunu özlemişiz"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden yaklaşık 9 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, AA muhabirine, bir oğlunun da 17 yaşındayken teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.

İki evlat acısı birden yaşadığını ifade eden Çiftçi, "Evladımı HDP ile PKK'dan istiyorum. Biz bu çocukları 9 ay karnımızda taşıdık, büyüttük. Bırakmadılar çocuklarımızı koklayalım, giydirelim, yedirelim, büyütelim. Çocuğumu alıp dağa götürdüler, elinde kalem olacağına silah verdiler. Allah bu zulmü kabul etmez. Evlatlarımızın kokusunu, bize sarılmasını, koynumuzda yatmasını özlemişiz. Bizim evlatlarımız küçüktü. Onları bize geri versinler." dedi.

"Evlatlarımızın hayalleri vardı"

Ağrı'dan 10 yıl önce 17 yaşında dağa götürülen kızı Hayal için gelerek eylem yapan anne Süheyla Demir de yıllardır evladının yolunu gözlediğini, onu çok özlediğini belirtti.

"Kızımı büyük zorluklarla büyütüp, o yaşa getirdim. Biz okumadık ama o kadın olarak okuyup ayaklarının üstünde dursun dedik. Elimden geldiğince onu okutmak için çabaladım ama hainler bırakmadı, ciğerimizi yaktılar. 10 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Hala elbiseleri dolapta asılı, okul çantası duruyor. Evlatlarımızın hayalleri vardı, okumak istiyorlardı." diyen Demir, dağa kaçırılan ve götürülen tüm evlatlara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Demir, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceklerini belirterek, "Evlatlarımız çocuktu, hangi iradeyle onları dağa çıkardınız? İnsan hakları nerede? HDP ile PKK çocuklarımızı dağa, taşa ve mağaralara mahkum etti. Evlatlarımıza elleri kalem tutacakken boylarınca silah vermişler." diye konuştu.

"10 yıldır oğlumu görmedim"

Kars'tan 10 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk için gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı ise tek amacının evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

Oğlunu bulabilmek için verdiği mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Taşçı, "Faruk'un peşindeyim, onu almadan da HDP binası önünden kalkmayacağım. 10 yıldır oğlumu görmedim. Oğlum, beni görüyorsan veya duyuyorsan gel, teslim ol. 10 yıldır oğlum için mücadele ediyorum, 20 yıl da geçse bu mücadeleye devam edeceğim." dedi.

Diyarbakır'dan 13 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan baba Ömer Tokay, oğlunun piknik bahanesiyle kaçırılıp, terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini belirtti.

Tokay, "Çocuklarımızın elinde silah değil kalem olacaktı, okuyacaklardı, avukat, doktor olacaklardı. Oğlum beni duyuyorsan gel, teslim ol. 56 arkadaşın gelip teslim oldu, sen de gel." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu için eylem yapan baba Nihat Aydın da evladına kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini belirterek, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.