Diyarbakır Anneleri, HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemine Devam Ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Oturma eylemi 1437'inci gününde sürüyor. Anneler, çocuklarının fotoğraflarıyla evlatlarını bekliyor ve güvenlik güçlerine teslim olmalarını istiyor.