Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1322'nci gününde sürüyor.

Kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek eylem yapan anne Hatice Levent, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

"Kızım Fadime arkadaşlarınla kaç gel, bu annelerin gözünün yaşı dinsin. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim." diyen Levent, 9 yıldır evladına kavuşmayı beklediğini belirtti.

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir ise yıllardır oğlundan haber almadığını söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini dile getiren Demir, "Oğlum sonuna kadar senin peşindeyim. Seni almadan buradan gitmiyorum." dedi.