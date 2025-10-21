Haberler

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2241'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır oğlu Bayram'ın yolunu gözlediğini söyledi.

Evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini belirten Elhaman, "İnşallah bütün evlatlarımız silahları bırakır gelir. Anneler olarak artık ağlamak istemiyoruz. Kararlıyız, buradayız evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz." dedi.

Elhaman, oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Annelerden Bedriye Uslu da 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını dile getirdi.

Oğluna kavuşma umuduyla her sabah eylem çadırına geldiğini anlatan Uslu,"Çocuklarımızı almaya kararlıyız. Bütün çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz. Çocukların hepsi inşallah geri dönecektir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinden umutlu olduklarını söyleyen Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
