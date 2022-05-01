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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

AA - Aydın Arık - Güncel
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 972'nci gününde sürüyor.

Oturma eylemi yapan annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz Çağmar'ın Sakarya'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü söyledi.

Anneler olarak çocuklarını almakta kararlı olduklarını ifade eden Çağmar, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, mücadelemizde kararlıyız, buradayız. Bayram, salgın demiyoruz, buradayız. 7 yıldır bu hasreti çekiyorum. Oğlum beni duyuyorsan, kaçın gelin, bu hasret bitsin. Güvenlik güçlerine teslim olun." dedi.

Kızı Zahide için eylem yapan anne Zebude Önen ise kızından 8 yıldır haber alamadığını belirtti.

Hakkari'den kızına kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a geldiğini dile getiren Önen, "HDP kızımı kaçırdı, PKK'ya teslim etti. 8 yıldır haber alamıyoruz." diye konuştu.

Kızına seslenen Önen, "Kızım neden polisimize, askerlerimize teslim olmuyorsun? Hepiniz gelin, teslim olun. Kızım seni çok özledik." ifadelerini kullandı.

AA / Aydın Arık - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Sakarya, Güncel, Haberler

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