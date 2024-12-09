Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele

Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele
Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti

Suriye'de devrik başbakan, verdiği sözü tuttu

Diyarbakır Anneleri, Evlat Nöbetini Gece Boyunca Sürdürüyor

Diyarbakır Anneleri, Evlat Nöbetini Gece Boyunca Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde başlattıkları evlat nöbetine gece de devam etme kararı aldı. 1925 gündür süren eylemde aileler, güvenlik güçlerine teslim olmaları için çocuklarına çağrıda bulundu.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde tuttukları evlat nöbetini gece de sürdürme kararı aldı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1925'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler adına basın mensuplarına açıklama yapan anne Sariye Tokay, oğlu Mehmet'in yaklaşık 13 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Aileler olarak her koşulda evlatları için mücadele verdiklerini ifade eden Tokay, "Anne ve babalar olarak artık gece nöbetine de başladık. Gece gündüz fark etmeksizin burada olacağız. Mücadelemizi bırakmayacağız. Ta ki mücadelemiz sonuç verene kadar. Onlar (Terör örgütü PKK) evlatlarımızı bizden kopardılar. Çocuklarımızı bırakın, o kanlı ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin." dedi.

Tokay, bütün çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
img

Muhalifler, askerlere ne yapılacağına karar verdi
img

Türkiye'ye küfür edip kahkahalara boğuldu
img

"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü? Ankara okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu? 10 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? İstanbul okullar tatil mi? 10 Aralık Salı İstanbul'da okul yok mu? 9 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yarın okullar tatil mi 10 Aralık Salı? Gelin dizisi Hançer öldü mü (Kanal 7)? Şehit Ceyhun Kalyoncu kimdir? Teğmen Ceyhun Kalyoncu kaç yaşında, evli mi, nereli? 16 yaş otomobil, motor ehliyeti alabilir mi? Şehit Tunahan Dağlı kimdir? Teğmen Tunahan Dağlı kaç yaşında, nereli? Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.