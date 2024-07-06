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Diyarbakır Anneleri, Çocuklarına Kavuşmak İçin Oturma Eylemi Yapıyor

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Diyarbakır anneleri, çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor. Eylem 1769. gününde devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1769'uncu gününde sürüyor.

Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemini sürdüren abla Zekiye Bozdağ, 30 Ağustos 2019'dan bu yana kardeşinden haber alamadıklarını söyledi.

Yaz kış demeden 5 yıldır eylemini sürdürdüğünü belirten Bozdağ, kardeşine kavuşuncaya kadar devam edeceklerini kaydetti.

Bozdağ, kardeşine güvenlik güçlerine "teslim olması" çağrısında bulunarak peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan baba Nihat Aydın, kavuşmak için sonuna kadar mücadele edeceğini aktardı.

Sıcak havaya rağmen eylemi devam ettirdiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Hava sıcaklığı 50 derecede bile olsa bizim için fark etmiyor. Yaz kış demeden çocuklarımız için burada nöbet tutuyoruz. HDP, DEM Parti fark etmiyor, bunlar Kürtlerin düşmanıdır. 9-13 yaşlarındaki çocukları dağlara götürüp ölüme terk ettiler. Tüm çocuklara sesleniyorum, gelin devletinize teslim olun. Devletimiz güçlüdür. Anne ve babalar olarak her gün ağlamaktan bıktık. Artık gözlerimizden yaş gelmiyor."

Kaynak: AA / Güncel

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