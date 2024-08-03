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Diyarbakır Anneleri, Çocukları İçin Oturma Eylemine Devam Ediyor

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Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 1797 gündür oturma eylemi yapıyor. Anneler, 40 dereceyi aşan sıcak havada bile kararlılıkla beklemeye devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1797'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Rahime Taşçı, eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Taşçı, "Ölene kadar evladımın peşini bırakmayacağım. Oğlum için bu sıcaklara rağmen bekliyorum. Önce Allah'a, sonra devlete güveniyorum. Faruk'u almadan gitmeyeceğim. Oğlumu çok özledim. Faruk, beni duyuyor veya görüyorsan gel. Kız kardeşin ve babanla seni bekliyoruz." dedi.

Evladı için oturma eylemi yapan baba Ömer Tokay ise oğlu Mehmet'e kavuşana kadar bekleyişini sürdüreceğini belirtti.

Evladının piknik yapmak için evden ayrıldığını dile getiren Tokay, şunları söyledi:

"HDP'liler tarafından dağa kaçırıldı. Çocuğumu alana kadar nöbeti bırakmayacağım. Yaklaşık 40 derece sıcaklıkta evlat nöbetimizi devam ettiriyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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