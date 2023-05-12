Diyarbakır anneleri 'Anneler Günü'nde evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1348'inci gününde sürüyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 358'e yükseldi. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 40 aile evladına kavuştu.

Eylemi sürdüren diğer aileler de Anneler Günü'nde çocuklarıyla buluşmak istiyor.

"Evlatlarımızı elimizden almışlar"

Kızı Aysun için oturma eylemi yapan anne Aydan Arslan, AA muhabirine, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

Arslan, kızının dağa götürüldüğünde henüz 16 yaşında olduğunu belirterek, "9 yaşındaki çocukları dahi götürmüşler. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı elimizden almışlar. Evlatlarımızın geldiği gün anneliğimizi yaşayacağız. Ne zaman evladıma kavuşursam benim için o gün Anneler Günü." dedi.

Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Arslan, evlatları gelene kadar oturma eylemini kararlılıkla devam ettireceklerini vurguladı.

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan anne Gevez Erdinç de Kürtçe, oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Oğluna 8 yıldır hasret olduğunu ifade eden Erdinç, "HDP'nin hakkı yok bizi bu kadar üzmeye. Yaşama sevincimizi, hayatımızı çaldılar. Oğlum son Anneler Günü'nde çiçek alıp yanıma gelmişti. İnşallah tekrar çiçek alıp böyle kutlu bir günde bana gelirsin." diye konuştu.

Erdinç, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"Oğlum geldiği gün Anneler Günü'm kutlu olacak"

Anne Mevlüde Üçdağ ise oğlu Ramazan için mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Evladından ayrı Anneler Günü'nün buruk geçtiğini dile getiren Üçdağ, "Oğlum geldiği gün yeniden dünyaya gelmiş gibi olacağım, Anneler Günü'm kutlu olacak, sevineceğim. Oğlum burada olmadığı sürece ne gözümüzdeki yaş dinecek ne de içimizdeki ateş sönecek. Evladıma kavuştuğum an o gün benim bayramım, Anneler Günü'm olacak. Oğlum Anneler Günü'nü sensiz kutlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlu Mehmet'e kavuşmayı bekleyen Sariye Tokay da 12 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

"HDP evlatlarımızı versin artık. Ne zaman oğlum gelirse Anneler Günü'nü o zaman yaşarım. Çünkü evladımdan ayrıyım, evlat hasreti çekiyorum." diyen Tokay, oğluna "teslim ol" çağrısı yaptı.