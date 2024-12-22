Diyarbakır Anneleri 1938. Günde Evlatları İçin Eylemde

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1938'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızına kavuşmak için eyleme katıldığını belirtti.

Evladını çok özlediğini dile getiren Arslan, "Kızım eğer bizi duyuyor ve görüyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Yavrum o yol, yol değildir. Bütün anneler olarak burada sizi bekliyoruz. Sıcak yuvanıza geri dönün. Kızım kapım sana açık. Bütün arkadaşlarınıza söyleyin, korkmayın, geri dönün artık." ifadelerini kullandı.

Oğlu Mehmet için eylem yapan baba Ömer Tokay da oğlunun piknik bahanesiyle kandırılıp terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini anlattı.

Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Tokay, oğlundan güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.