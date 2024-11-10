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Diyarbakır Anneleri: 1896 Gündür Evlatlarını Bekliyor

Diyarbakır Anneleri: 1896 Gündür Evlatlarını Bekliyor
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Diyarbakır'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak isteyen annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 1896. gününde devam ediyor. Anneler, evlatlarına kavuşma umuduyla eylemlerini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1896'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır göremediği oğlu Bayram'ı çok özlediğini söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman, "Evladımın peşini bırakmayacağım. 10 yıl da geçse buradayım, yılmayacağım. Anne ve babalar olarak buradayız." dedi.

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Nilüfer Polat da evladına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Kanser hastası olmasına rağmen mücadelesine devam ettiğini dile getiren Polat, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı versinler. Çocuğumu alana kadar buradan gitmeyeceğim. Çocuğum beni duyuyorsan dön."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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