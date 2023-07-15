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Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nin kulübesi alevlere teslim oldu

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nin kulübesinde çıkan yangın, saniye saniye kameralara yansıdı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nin kulübesi alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nin kulübesinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan kulübe saniye saniye kameralara yansıdı.

Yangın, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nin kulübesinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, eski Buğday Pazarı şimdiki Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nin kulübesinde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alışveriş merkezindeki esnafın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yanan kulübenin alevlere teslim olduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Güncel

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