Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün Narin Açıklamalarda Bulundu
Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün Narin, çeşitli konulara değinerek önemli açıklamalarda bulundu. Narin, sosyal hizmetler alanında yapılan yenilikler ve projeler hakkında bilgi verirken, toplumsal sorunlara karşı çözüm önerileri sundu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Narin, toplumun ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmaların önemini vurguladı.
DİYARBAKIR Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün Narin'e ilişkin açıklamalarda bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel