Diyarbakır Adliyesi Önünde Sopalı Kavga
Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan kavga, sopalarla ve yumruklarla gerçekleşti. Olayda bir kişi hafif yaralandı, polis kavgayı sonlandırmak için müdahale etti.
DİYARBAKIR'da, adliye önünde iki grup arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga, kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Burada karşılaşan, aralarında kadınların da olduğu iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma, sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir kişi burnuna aldığı darbeyle hafif yaralanırken, kavga kameraya yansıdı. Adliyede görevli polis ekipleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.
Haber- Kamera: Özcan ARGİN-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel