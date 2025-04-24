Diyarbakır Adliyesi Önünde Kavga
Diyarbakır Adliyesi'nin çıkış kapısında iki aile arasında çıkan kavgada bir yaşlı kadın fenalaştı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
DİYARBAKIR Adliyesi'nin çıkış kapısı önünde, iki aile arasındaki tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Diyarbakır Adliyesi'nin çıkış kapısı önünde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada yaşlı bir kadın fenalaştı. Bunun üzerine tarafların tartışması, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı sonlandırırken, fenalaşan kadına sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.
Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel