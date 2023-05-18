Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Diyarbakır Adliyesi'nde Hakime Saldırı: Tutuklu Sayısı 4'e Yükseldi

Diyarbakır Adliyesi'nde Hakime Saldırı: Tutuklu Sayısı 4'e Yükseldi

Güncel Haberler

Diyarbakır Adliyesi'nde verilen cezaya tepki gösteren sanık ile yakınlarının, hakime yönelik saldırısında tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Olay, dün Diyarbakır Adliyesi'nin zemin katında meydana geldi.

DİYARBAKIR Adliyesi'nde verilen cezaya tepki gösteren sanık ile yakınlarının, hakime yönelik saldırısında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, dün Diyarbakır Adliyesi'nin zemin katında meydana geldi. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuksuz yargılanan M.N.Ç. (28), 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden M.N.Ç., koridora çıkıp, yakınlarına seslendi. M.N.Ç., akrabası H.Ç. (56) adlı kadın ve Ö.F.Ç. (36), bu sırada koridora çıkan hakime saldırdı. Hakim, koruma polisleri ve çevredekilerin araya girmesi ile kurtuldu. Şüpheliler yakalanırken, hakim şikayetçi oldu. Savcılığa çıkarılan H.Ç. adlı kadın, Ö.F.Ç. ve M.N.Ç. tutuklanırken, daha sonra yakalanan H.Ç. de bugün adliyeye sevk edildi. H.Ç. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Diyarbakır Seçim Sonuçları
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2019
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Diyarbakır Hakim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title