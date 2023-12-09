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Diyarbakır Adliyesi'nde çıkan kavgada kadın polis memurunun burnu kırıldı

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Diyarbakır Adliyesi'nde görülen bir dava öncesi çıkan kavgada, kadın polis memurunun fırlatılan damacanayla burnu kırıldı. Yaralanan 2 polis ve 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR Adliyesi'nde görülen dava öncesi taraflar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kadın polis memurunun, fırlatılan damacanayla burnu kırıldı. Yaralanan 2'si polis, 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Diyarbakır Adliyesi'nde meydana geldi. Ağır ceza mahkemesinde görülen bir dava öncesi taraflar, adliye koridorunda tartıştı. Tartışma büyüyüp tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kadın polis memurunun burnu, taraflardan birinin fırlattığı damacanayla kırıldı, 1 polis memuruyla taraflardan 1 kişi de yaralandı. Adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.İnceleme başlatan polis, güvenlik kamerasından olaya karışan 4 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güvenlik Adliye Yaralanma Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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