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Diyarbakır'a Yeni Ambulans ve UMKE Araçları Hizmete Girdi

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Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın katkılarıyla, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 12 ambulans ve 4 UMKE aracı düzenlenen bir programla hizmete alındı. Vali Zorluoğlu, sağlık altyapısının güçlendirileceğini ve yeni hastaneler yapılacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 12 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, 12 ambulans ve 4 UMKE aracının hizmete alınması ile ambulanslara olay yerine veya sağlık kuruşlarına hızlı ulaşılması için geçiş üstünlüğü sağlayan "Fermuar Sistemi"nin tanıtımı amacıyla program düzenlendi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, sağlık alanının sürekli yenilenmesi gereken bir hizmet alanı olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da sağlık altyapısının daha da güçlendirilmesi için gayret ettiklerini belirten Zorluoğlu, kente yeni hastane kazandırılması anlamında ciddi mesafe katedildiğini ifade etti.

Merkez Kayapınar ilçesinde Şehir Hastanesinin yapımının devam ettiğini belirten Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah 1000 yataklı şehir hastanemiz 2025 yılının sonunda tamamlanacak ve 2026 yılının ilk çeyreğinde tüm donanımıyla, personeliyle şehrimizin ve bölge insanının hizmetine sunulacak. Bu yeterli değil, o nedenle de ikinci şehir hastanesinin hazırlıkları için kolları sıvadık. Bu konuda Sayın Bakanımız ve Bakanlığımız ile da mutabık kaldık. Şehrin uygun görülecek bir başka noktasında yeni bir şehir hastanesinin yapımı konusunda çalışmalara başladık."

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çok önemli sağlık hizmetleri sunduğunu dile getiren Zorluoğlu ancak hastane binasının fiziki olarak zamana yenik düştüğünü, 2025 yılı programlarında 600 yataklı yeni bir hastane yapımı olduğunu kaydetti.

Trafikte ambulanslara yol verme konusunda bilinçlenme olduğunu ancak zaman zaman istenmeyen görüntülere de şahit olduklarını anlatan Zorluoğlu, tüm vatandaşlara bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Zorluoğlu, yeni ambulans ve UMKE araçlarıyla filolarını güçlendirmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

"İlçelerimizde ve il merkezimizde daha sağlıklı hizmet vereceğiz"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu da vatandaşların "Fermuar Sistemi" ile acil hastaların hayata tutunmasına destek olabileceğine işaret etti.

Kentte 106 ambulans, 73 acil sağlık istasyonu, ambulans helikopter, 8 UMKE aracı ve yaklaşık 1150 ambulans personeli ile sağlık alanında güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirten Pamukçu, "Bu güçlü altyapı ile 2024 yılının ilk 11 ayında 150 bin vatandaşımıza dokunulmuştur. Bugün 12 ambulans ve 4 UMKE aracının müdürlüğümüz envanterine dahil olmasıyla güçlenen filomuzla ilçelerimizde ve il merkezimizde daha sağlıklı hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Programda daha sonra Vali Zorluoğlu, Vali Yardımcısı Murat Yıldız, İl Sağlık Müdürü Pamukçu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, personele yeni ambulansların ve UMKE araçlarının anahtarlarını teslim etti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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