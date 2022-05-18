Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, Mersin'den uğurlandı - Haberler

Kararname ile Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, uğurlama programının ardından Mersin'den ayrıldı.

Su, vali konağının önünde gazetecilere, Mersin'de 5 yıl görev yaptığını söyledi.

Kentteki tüm vatandaşlara teşekkür eden Su, "Burada kaldığımız süre içinde şahsıma ve aileme gösterilen teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. Buradaki kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gösterdikleri destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Su, programa katılanlarla vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

Uğurlama programına, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.