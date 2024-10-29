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Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Elazığ ve Tunceli'de gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla sürdü. Elazığ'da F-16 savaş uçaklarıyla gösteri uçuşu yapıldı ve fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Tunceli'de de binlerce kişi fener alayı yürüyüşünde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet ve Atatürk lehine sloganlar attı. Etkinlikler, yerel yöneticilerin konuşmaları ve kutlamalarla devam etti.

Doğu ve Güneydoğu'da 'Cumhuriyet' coşkusu (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Elazığ'da Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar'ın koordinesinde F-16 savaş uçaklarıyla gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Gösteride Tuğgeneral Kayapınar, uçaklardan birini kendisi kullanarak tören alanındaki vatandaşları selamladı.

Etkinlikler kapsamında, akşam saatlerinde fener alayı yürüyüşü de düzenlendi. Gazi Caddesi'nden başlayan yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe katılanlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüşe Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

TUNCELİ'DE DE FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ

Tunceli'de etkinlikler, binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşüyle devam etti. Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, kurum amirleri, öğrenciler ile öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar, Türk bayrakları ve meşalelerle sık sık Atatürk ve Cumhuriyet lehine sloganlar attı, marşlar okudu. Kışla Meydanı'nda sona eren yürüyüş, havadan da görüntülendi. Yürüyüşün ardından Tunceli Müzesi avlusunda, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyon, müzik dinletileriyle devam etti.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet'in ikinci asrının millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu topraklarda var olmalarının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi. Vali Tekbıyıkoğlu, "Gazi Mustafa Kemal'e selam olsun, Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı Tuğgeneral Diyarbakır Politika Kültür Güncel Elazığ

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