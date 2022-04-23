DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Haberler

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DİYARBAKIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.

Programa katılan Vali Münir Karaloğlu, çocukların bulunduğu alanı gezerek, onlarla selamlaştı, protokolde her iki yanına çocukları oturttu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, dans ve halk oyunu gösterisi yaptığı etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali konuşma yaptı.

Vali Karaloğlu tarafından halk oyunu ekibine hediyeler verildi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, merkez ilçe kaymakamları, askeri erkan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Ulusal Egemenlik, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, 23 Nisan, Güncel, Haberler

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