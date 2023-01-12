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DİYARBAKIR - 2 kişi silahlı saldırı ve darp sonucu yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 2 kişi darp ve silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 2 kişi darp ve silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Aliemiri 7. Sokak'ta bir grup henüz belirlenemeyen nedenle 2 kişiyi darbetti.

Daha sonra darbettikleri kişilere silahla ateş açan zanlılar, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 122 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, darp ve saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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