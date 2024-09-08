Narin'in Cansız Bedeni Bulundu: Arkadaşlarıyla Yaptığı Son Görüşme Ortaya Çıktı
Narin'in cansız bedeni 19'uncu günde derede bulundu. Olayın ardından, Narin'in arkadaşlarıyla birlikte olduğu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler, Narin'in son günlerinde yaşadığı olaylara dair izler taşıyor ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilir. Yapılan araştırmaların devam ettiği bu süreçte, Narin'in arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği zamanın önemi gündeme geliyor.
19'uncu günde, derede cansız bedeni bulunan Narin'in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin takipçisi olacağım.