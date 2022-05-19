DİYARBAKIR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende de, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, halk oyunları ekibi, tekvando, karate ve wushu takımları gösteri sundu, öğretmenler zeybek oynadı.

Vali Ali İhsan Su, çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül vermesiyle tören sona erdi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve vatandaşlar katıldı.