DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
 - Güncelleme:

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği ziyaret edilerek, şehitlere dua edildi.

Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra merkez Sur ilçesindeki İslam aleminin 5'inci Harem'i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de devam eden programda, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve Hatim'i Şerif duası okundu.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Diyarbakır Demokrasi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title